Õierikkad kaskaadid: kaunite amplite võtmesõna on kastmine

Ripp-pelargoon Foto: Istockphoto

Kes poleks imetlenud uhkelt üle ampliääre alla voogavaid värvikaid suvelilleõisi, mida on nii palju, et lehed vaevu välja paistavad. Võtmesõna on hoolikas kastmine!