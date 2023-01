KUMB ON ODAVAM: kolida ise või palgata asjatundjad?

Mari Pilk (48) on pidanud elus mitu korda elukohta vahetama ja on seda alati teinud omal jõul, pere ja sõprade kaasabil. Ülikooli ajal oli asju veel vähe ja nende viimisest ühest üürikorterist teise piisas spordikotist ja ühistranspordist. Oma esimesest päriskodust välja kolides oli tavaari juba rohkem, nii et appi tulid võtta väike kaubik ja tugev sõber, kes aitas vajamineva autosse laadida ja uude elukohta toimetada. Kümmekond aastat hiljem, kui koliti juba perega, oli kraami veelgi rohkem ning tarvis läks veelgi suuremat kaubikut ja mitme sõbra rammu.