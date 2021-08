Edukalt koduomanikuks: soovitused, kuidas leida ülekuumenenud kinnisvaraturul oma uus kodu 

Koduotsijad kurdavad justkui ühest suust, et headele kinnisvarapakkumisetele on pea võimatu ligipääseda. „Nägin just sel päeval portaali ilmunud majakuulutust ja helistasin kohe müüjale. Olime teine soovija ja meile lubati tagasi helistada. Sain juba poole tunni pärast sõnumi, et maja osteti ära,“ kurdab üks koduotsija. Talle sekundeerib kahetsedes teine: „Nüüd tean, et leides sobiva kuulutuse peab kohta minema kohe vaatama. Jäime korterist ilma, sest meile ei sobinud esimene aeg, mida maakler pakkus.“ Need on vaid paar näidet koduotsijatest, kes agaralt kinnisvaraportaalide kuulutusi sirvivad. Mida peaks siis tegema, et lõpuks endale ülekuumenenud kinnisvaratult sobiv elupind leida?