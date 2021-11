TOMATID ESIVANEMATE AIAMAALT: Marian Nummerti kasvuhoones kasvavad põnevad tomatid, millest mõni sort lausa 100 aastat vana 

Marian on oma kasvuhoonesse teadlikult valinud võimalikult mitmekesiseid tomateid nii värvi, kuju, kui maitse poolest. „Nende hulgas on nii minu enda kui vanaema kogutud seemnetest kasvama pandud taimi, mis kuuluvad pärandsortide ja vabalt tolmlevate tomatisortide hulka üle kogu maailma. Pärandsordid tähendavad vanu sorte, mida on kasvatatud aastakümneid ja põlvkondade kaupa edasi antud. Mõned neist võivad olla vanemad kui sada aastat, nagu näiteks ’White Beauty’ (aastast 1850),“ räägib ta. Erinevalt tänapäevastest hübriidsortidest, mille järglased ei pruugi anda samasuguseid vilju, on pärandsordid vabalt tolmlevad ja nende seemneid saab ise korjata. Kui taimedelt ise seemneid varuda ja neid mitmeid aastaid oma aias kasvatada, siis kohanevad nad sealsete kasvutingimustega ja arenevad omasoodu edasi.