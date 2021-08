Vahekultuurid – kuidas neist ka koduaias kasu lõigata? 

Kui me räägime vahekultuuridest, siis räägime kultuuridest ehk taimedest, mida on paslik külvata põhisaagi koristuse järel nii peenramaale kui ka kasvuhoonesse. Vahekultuuridena on otstarbekas kasvatada kiirekasvulisi liike, mis ei kuulu põhikultuuriga samasse perekonda ega soodusta haigustekitajate levikut. Koduaedades saab hõlpsasti kasvatada nii talvituvaid kui ka mittetalvituvaid liike.

Talvituvate liikide eelis on see, et nad kasvavad ja tagavad pinna kaetuse kuni haljasmassi mulda viimiseni, kindlustades põhikultuurile ka rohkesti toitaineid. Näiteks talivikk, talvituv liblikõieline vahekultuur, kogub populaarsust, kuna seob mügarbakterite abil suurel hulgal õhulämmastikku ja aitab nõnda vähendada vajadust kasutada lämmastikväetisi. Lisaks surub ta pinda katva taimikuga alla umbrohte. Ka rukis on sobiv talvituv vahekultuur, millel on hea umbrohu allasurumise võime. Samas võib võimsakasvuliste talvituvate liikide korral osutuda maa ettevalmistamine järgneva kultuuri külviks tülikaks.