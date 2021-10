Niplispits ei ole raketiteadus! Tartus tegutsev niplispitsiklubi hoiab keerulist käsitöötehnikat au sees. 

On teada, et Eesti rahvapärased niplispitsid on kasutusel olnud rahvarõivaste tanudel, kätiste allääres, kraedel, õlalinikutel ja põlledel juba alates 17. sajandist. Vahepealne niplamispaus sai seljatatud alles 1990ndatel, mil üksikute käsitööharrastajate seas niplamine tasapisi taaselustus. Selle tehniliselt keeruka ja väga aeganõudva käsitööliigi viljelejaid pole Eestis kunagi olnud ülearu palju, ent aastate jooksul on niplamise vastu huvi järjest kasvanud.