Augustikuu maasikapeenras 

Augustis on õige aeg istutada maasikate tütartaimed uude kasvukohta. Kui peenar või istandik on plaanis rajada alles kevadel, võib taimed istutada turbaga täidetud kassettidesse või väikestesse pottidesse, hoida püsivate külmadeni väljas ning tõsta siis jahedasse hoiuruumi, kus temperatuur jääb paari sooja- ja mõne külmakraadi vahele. Nii on kevadel võtta pallis korralikult juurdunud taimed, et need esimesel võimalusel sobivasse kohta maha panna. Kui aga tütartaimi pole võimalik sügisel üles võtta, tuleks nad emataime küljest lahti lõigata. Nii säästavad vanad taimed allesjäänud kasvuaja jooksul rohkem toitainevaru.