Kuhu kaovad suured puud? 

Puudel on inimese seisukohast täita oluline roll. Iga lapski teab, et puud toodavad hapnikku ja puhastavad õhku, sidudes süsihappegaasi, kahjulikke aineid ja tolmu; pakuvad varju ning jahutavad-niisutavad linnakeskkonda. Puud on elupaigaks lindudele-loomadele, putukatele ja sammaldele-samblikele, ka on nad inimestele olulised rekreatsiooni seisukohast. Kümned uuringud on tõestanud, et juba roheluse nägemine vähendab oluliselt inimese organismi stressitaset. Ja ometi jäävad puud üha sagedamini inimese teele ette.