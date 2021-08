Usinad lillekasvatajad võiksid algatada kodukandis rohevahetusi 

Praegu on õige aeg noorendada äraõitsenud püsikuid. Suurte puhmaste jagamiseks on mõistlik kasutada harki, mis lõhub juuri märksa vähem kui labidas. Kui mätas on väga suur ja raske, võib sellest jagusaamiseks siiski vaja minna ka labidat, et taim mitmeks osaks jagada. Taimedele, mis oma aias ülearuseks osutuvad, leidub enamasti kusagil tänulik uus kodu, seepärast ei maksa üle jäävat istutusmaterjali komposti visata: paku tuttavatele või vii lähimasse rohevahetusse. Kui seda sinu kodukandis pole, algata rohevahetus ise.