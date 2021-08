HAARA KÄTTE LABIDAS: kätte on jõudnud lillesibulate istutamise aeg

Foto: Tiit Blaat / Ekspress Meedia

Suvekuumus on selleks korraks möödas ja taevased vihmaluugid juba mõnda aega avatud. Kuigi ilm võib tunduda kõle ja aeda eriti ei kutsu, on just nüüd alanud parim aeg istutustöödeks. Jagame soovitusi mida, kuhu ja millal istutada.