Kodu uusarenduses ehk Mida peaksid teadma, kui hoone lahendust näed vaid paberil? 

„Uut kodu ostes ei peaks võrdlema vaid hinda, aga ka terviklikku tulemust, sest arendajate hinnasüsteemid võivad olla erinevad. Kindlasti tasub tähelepanu pöörata, kas lisaks eluruumidele on hinnas ka panipaik, parkimine või millistel tingimustel ja mahus saab neid juurde soetada,“ rõhutas Lindmäe. Ta nentis, et uusarenduse puhul pole vähemoluline ka arendajapoolne garantiiperioodi pikkus, mis tavapäraselt peaks olema vähemalt 3 aastat.

Esimeste seas müüakse uusarendustes ära need kodud, millel on päikeseline rõdu või terrass. Kodu peab olema ostjale vääriliselt funktsionaalne – ruumiplaneering peab olema ilmakaari arvestav ning tubade suurused häid elutingimusi loovad. Kindlasti peaks planeeringut vaadates võrdlema ka ruumijaotust ja seda, kuhu saab luua toas suurema garderoobikapi või kuidas on planeeritud kodutehnika asukohad köögis ja vannitoas.

„Isegi, kui kinnisvara ostmise ajal tundub, et uue kodu puhul on olemas kõik tarvilik, siis heida hetkeks pilk ka võimalikele tulevatele vajadustele. Kas sinu uue kodu juurde kuulub panipaik ning kas see on piisavat suur, et ära mahutada kõik vajaminev või kas uue maja juurde kuulub ka elektriautode laadimistaristu,“ soovitab Lindmäe.