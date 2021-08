Õppuri koolimööbli valik on tähtis! Sellest oleneb lapse tervis  

Euroopa ergonoomi (spetsialist, kes aitab kaasa tervisliku ja ohutu töökeskkonna loomisele – toim.) Triinu Sirge sõnul on ergonoomika põhimõtted universaalsed ning kehtivad ühtmoodi lastele ja täiskasvanutele. Selle järgi on ergonoomiliselt õige õpiasend keha loomulik, pingevaba asend ehk see, kus kehal on mugav olla. Et harjumusel on suur jõud, tasub sellele tähelepanu pöörata juba lapsepõlves – eriti kui hakatakse koolis käima.