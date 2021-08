LAPS LÄHEB KOOLI: väärt nipid, kuidas koolikulutused mõistlikult planeerida 

Kui koolis on kohustuslik kanda koolivormi, siis tasub üle vaadata samas koolis käinud vanema õe-venna koolivormi elemendid, mis võiks minna uuele ringile. Samuti tehakse ka koolides koolivormi taaskasutus laatasid, kus hinnad on oluliselt odavamad.

Taavi Kotka peres on üks tütar ja ülejäänud on poisid – tema peres saab iga noorem vend vanema venna eelmise koolivormi elemendi. Ka ülejäänud riietele kehtib rusikareegel, et kallim asi kestab kauem ja paneb vähem tarbima – nii ei toeta kiirmoodi.

4. Huviringid, kuhu laps saab ise liikuda

Uue kooliaasta saabudes tuleb läbi mõelda ka laste vaba aeg ehk kooliväline huvitegevus. Anna Lutter soovitab laste huviringide valimisel kaaluda eelkõige neid, mis asuvad logistiliselt lapse kooli- ja kodutee ääres, et laps saaks ise liikuda punktist A punkti B ning et teda ei peaks selleks eraldi sõidutama. Soovitatav on pilk peale visata ka kooli enda poolt korraldatavatele huvitegevustele. Palju on ka eraettevõtteid, kes pakuvad tasuta ringe.

Tihti annavad lapsed märku, et soovivad käia mitmes huviringis ja tegeleda kümne põneva teemaga korraga. Siiski võib võtta hetke ja koos lapsega läbi arutada, kas see on mõistlik või tasub lapse rohket energiat suunata nendesse valitud ringidesse, mis last kõige enam köidavad ja arendavad. Tasub mõelda, millised oskused lapse tulevikku toetavad, et teda targalt suunata, toetada ja konkurentsivõimekust arendada. Üheks oluliseks oskuseks on IT ja tehnoloogia oskus, seetõttu soovitab Taavi Kotka oma tütred panna spetsiaalselt neile mõeldud tehnoloogiaringi HK Unicorn Squad.

5. Esimene isiklik tehnika

Tänapäeval ei saa koolitöid tehes üle ega ümber internetiühendusest, tehnikast ning vajaminevatest digipädevustest. Esimene nutitelefon õpetab last hoidma väärtuslikku vara, mis on tema kasutusse usaldatud. Selle omamine annab kindlustunde lapsele ja südamerahu lapsevanemale, kes saab lapsega igal ajahetkel ühenduda või jälgida telefoni liikumist GPS-seadme abil.