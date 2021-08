PAKENDIPRÜGIST VABAKS: Bringpack loob 250 korjeautomaadiga üle-eestilise korduskasutatavate toidupakendite ringlussüsteemi 

Pealinnas tuntust kogunud Bringpack on heaks alternatiiviks papist, plastist, bambusest või suhkruroost ühekordsetele nõudele. Balti Jaama Turul ja Patarei Merekindluses on Bringpacki nõusid kasutatud suve jooksul enam kui 35 000 korral. Iga kasutuskord on seejuures säästnud keskkonda ühekordsest pakendist. Bringpacki klientideks on restoranid, baarid ja kaupmehed, kes soovivad kliendile toitu kaasa müüa või serveerida keskkonnasäästlikult.

Bringpacki idee taga on tõsiasi, et igasuguse pakendiga kaasneb ühiskonnale kulu ning korduskasutatav pakend on keskkonnale sõbralikum lahendus. Kuigi paljud sorteerivad hoolikalt plastist, metallist ja klaasist pakendeid, pole üldse kindel, kas need materjalina uuesti ringlusse võetakse, põletatakse koostootmisjaamades või ladestatakse koos muu prügiga aastasadadeks. Korduskasutamine on ainus tulevikulahendus, mis loob eelduse maapõue ressursside kokkuhoiuks ning kasvuhoonegaaside emissiooni vähendamiseks. Uuringute kohaselt on korduskasutatavate pakendite jalajälg ühekordsete nõude omast väiksem, kui need ringlevad vähemalt 10 korda. Bringpacki pakendite ringluseks on arvestatud 40-50 korda.