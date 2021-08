SISUSTUSUUDIS: IKEA Eesti e-poodi saabub müügile Briti tekstiilidisaineri Zandra Rhodesi uus värviderohke kollektsioon 

Julgete mustrite ja erksate värvide poolest tuntud Dame Zandra Rhodes on moe- ja tekstiilitööstuses teinud revolutsiooni juba üle 50 aasta. Tema töid ja panust moemaailma on tunnustatud paljude erinevate auhindadega ning ta on riietanud paljusid tuntud inimesi. Sealhulgas näiteks printsess Dianat, Kylie Minogue’i, Paris Hiltonit ja Freddie Mercuryt.

Zandrast ja tema kartmatust lähenemisest inspireeritud kollektsiooni tegemise käigus sukeldus ka IKEA tiim värvide ja mustrite jõulisse maailma ning nägi, kuidas sellised lahendused aitavad kodule iseloomu ja karismat lisada. Selle maailma avastamine viis laiema arusaamani värvidest ja mustritest kui väljunditest. Nende kaudu saame edasi anda enda iseloomu, kultuuri, talenti ning samuti mängida sellega, kuidas erinevad mustrid ja värvid inimesi ning ruumi mõjutada saavad.

Foto: Ikea

Zandra eeskujul on uus KARISMATISK nime kandev kollektsioon valjult ja uhkelt sõnumit edastav. Nagu Zandra ise, annab ka see kollektsioon edasi sõnumit „Siin ma olen!“. KARISMATISK kollektsioon võimaldab kodudesse värviliste, julgete ja pilkupüüdvate sisustuselementide kaudu enda iseloomu lisada. Erinevate aksessuaaride kaudu kumab kodudesse Zandra enesekindlust ja karismat ning see muudab sisustamise lõbusaks, aidates samal ajal ruumidel rõõmsamad ja optimistlikumad näida.

Kollektsioonis saab kokku sobitada erinevaid diivanipatju, vaipasid ja tekstiile ning lisaks nendele tuua mängu mõni värviline vaas või julge muster. „See on sellist sorti kollektsioon, millest saad valida vaid ühe sisustuselemendi ning juba see annab toale palju värskust ja elu juurde,“ selgitab Zandra Rhodes.

Kollektsioon on lisaks ka väga funktsionaalne. Zandra ja IKEA kasutasid kollektsioonis viit demokraatliku disaini dimensiooni – vorm, funktsioon, kvaliteet, jätkusuutlikkus ja madal hind, et läbi nende luua mängulised ja taskukohased lahendused igapäevaseks kasutamiseks.