AIALUGU | Haapsalu vanalinna serval asub 300aastane koduaed 

Omal ajal pealinna kärast lastega Läänemaale Haapsalu rohelusse kolinud Tiiu Randmann-Mihkla koduaed on tilluke, vähem kui 500 ruutmeetri suurune, kuid hästi planeeritud ja tsoneeritud. Lisaks 140-aastasele elumajale on siin abihoone, mõnus väliköök ja hulgaliselt istumiskohti, kus vastavalt meeleolule olla. Aga selle paiga ajalugu on austustäratav – siin kunagi paiknenud maja on kantud isegi Katariina II aegsele Haapsalu vanimale linnakaardile.