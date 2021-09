SÜGIS AIAS: nüüd on parim aeg, et rajada uus muruplats, hekk ja sibullillepeenar

Foto: Unsplash.com

September on istutamiseks parim aeg. Suvekuumus on möödas ning mullas ja õhus jagub piisavalt niiskust, et tagada taimede juurdumine ja kevadeks hea kasvustart. Samas on ka teisi aiatöid, milleks nüüd on just soodsaim hetk: viimane sügisene muruhooldus, hekirajamine, ettevalmistused lillemuru külvamiseks jpm.