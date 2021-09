Kirinõgese leheilu teeb silmad ette nii mõnelegi õitsejale 

Ilunõgest (Plectranthus, ka Coleus) ehk kirinõgest kutsutakse vahel sametnõgeseks, sest tema kaunid lehed tunduvad katsudes sametiselt pehmed ega kõrveta. Pikka aega meil toalillena kasvatatud taim teeb praegu renessanssi oma uute pilkupüüdvate sortidega ja tema populaarsus üha kasvab. Osalt on see selgitatav ka tema kasvatamise lihtsusega, kuna see ei eelda tõesti mingeid eelteadmisi ning sobib ka algajale aiapidajale.