Jagame soovitusi, kuidas valida külmkappi 

Mahutavus

Asukoht

Enne külmiku ostmist tuleb loomulikult veenduda, et valitav mudel mahuks planeeritud asukohta, mispärast on oluline juba enne poodiminekut vajalikud mõõtmised ära teha. Arvestada tuleb, et toas ei hakka külmkapp ainult kinnisena olema, vaid ka ukse liikumiseks on vaja piisavalt vaba ruumi. Samuti tuleks nii laest kui tagaküljest arvestada vabaks ruumiks juurde vähemalt paar sentimeetrit, et masina töötamisel tekkiv soojus saaks eemalduda.

Värv

Kuigi kodusisustuses vahetuvad trendid igal aastal, on vähemalt külmkappide puhul alati kolm kindla-peale-minekut, mis loovad sinu köögist ajatu mulje: roostevaba teras, must ja valge. Tõeline klassika, mis ei riiva kunagi silma! Et aktsentvärvis külmikuga ei juhtuks aga vastupidi, tasub värvivalik hästi läbi mõelda. Julge värviga külmik sobib siis, kui kogu köögi disain on läbi mõeldud ning on loodud seda täiendama.

Külmiku tüüp