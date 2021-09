PISIKE KODU SUUREMAKS | Vaata, kuidas lihtsalt ja odavalt muuta ka väike ühikatuba avaramaks 

Väikeses üürikodus on tihti paremgi, kui seal mööbel ees ei oota või on seda mõõdukalt, sest mida rohkem asju, seda kitsam ja pimedam ruum tundub. Tagatipuks näeb ülemöbleeritud elamine välja kogu aeg segamini, isegi vahetult pärast koristamist. Tudengikodusse mööbli soetamist ei pea pelgama, küll aga tuleb seda valida hoopis teise pilguga kui oma kodus pikaajalist investeeringut tehes. Mööbel võiks olla ennekõike kerge ja universaalne, et selle saaks vajadusel järgmisel aastal uude kohta edasi viia.