FOTOLUGU | Tõeline interjööriemotsioon! Väike kalurielamu mõõtu maja Käsmus lööb külastaja lihtsalt pahviks  

Kui kõik ausalt ära rääkida, siis kostis Käsmust juba mõne aasta eest, et see maja on teistest põnevam. Mere ääres jalutajale paistab silma väravatrepp, kuhu on värvitud justkui lilla vaip. Väravale on maalitud aga 19. sajandist pärit ostu-müügitehing, mille ­originaal leiti meremuuseumist. Pea­tänavat mööda jalutades on majake üldises miljöös, loomulikult käsmulikult valge. Eristuseks suured taime­potid peaukse juures.