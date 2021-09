Kui igatsed koju stiilset tulekollet: valmiskamin on kiire ja lihtne lahendus 

Sisekujundaja Ilona Põldme sõnul on tulekolde valimisel siiski kõige olulisem tehniline pool ja tuleohutus. „Kaminat igasse ruumi paigaldada ei saa. See on mõeldud pigem ikka eramajja, ­ridaelamuboksi või maamajja,“ ütleb ta. Kamin sobib korterisse vaid juhul, kui seal on selleks ehitaja loodud valmisolek ning olemas on lõõrid ja korsten. „Iialgi ei tohiks kamina suitsutoru ühendada üldventilatsiooni, see on seadusevastane. Kui valmisolekut korteris pole, võiks kamina pigem ära unustada või teleriekraanilt liikuvat pilti vaadata, sellised programmid on ka täitsa olemas.“