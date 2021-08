Hekispikker istutajale: Kuidas istikute pealt kokku hoida 

Istutamise aeg kestab piltlikult öeldes seni, kuni labidas maasse läheb, kuid põhimõtteliselt võiks selle tööga lõpule jõuda oktoobri lõpuks või novembri esimeseks pooleks, enne püsivaid külmakraade, kuigi pika sooja sügise korral võib see aeg pikemgi olla. Okaspuuhekkide istutamiseks sobiv aeg on lühem, sest nende elutegevus kestab kuni külmadeni ja enne seda tuleb taimedele jätta aega juurdumiseks. Istikuid on saadaval potitaimedena, mullapalliga, aga ka paljasjuursetena. Viimased on levinud lehtpuude puhul ja on hinnalt kõige soodsamad, kuid eeldavad juba varem ettevalmistatud kasvukohta, et istutamist ootavate taimede juured tuule ja päikese käes seistes ära ei kuivaks. Eriti sobilik on sügisene istutusaeg õhematel ja kuivematel liivmuldadel, sest kevadel kaob sinna akumuleerunud niiskus väga kiiresti.