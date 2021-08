Maha langevatest lehtedest saab hea komposti 

Et kokku riisutud kraam laiali ei lendaks, võid lehtede kompostimiseks teha käepärasest materjalist eraldi kasti. Lehekihtide vahele võib puistata puutuhka ja lisada mulda, niiskuse ja soojuse hoidmiseks tuleks lehehunnik ka pealt mullaga katta. Kui aias on tammepuid, siis tuleks arvestada, et tammelehed lagunevad väga aeglaselt ja oleks mõistlik kompostida eraldi.