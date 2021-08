Jorjenikasvatajail tuleb ilmaennustusi jälgida 

Daaliakasvatajad valmistuvad sügisel juuremugulate väljakaevamiseks. Et õiget aega tabada, tuleb hoolikalt ilmaennustusi jälgida. Väljakaevamise soovitab Horticom ette võtta pärast esimest suuremat öökülma. Ehkki selle järel võib tulla veel ilusaid sooje päevi ja lilledki näivad olevat täies elujõus, kahjustab öökülm pealseid – taim hakkab neid taastama, see aga nõrgestab juuremugulat ja need ei säili ületalve nii hästi kui peaks.