Kodukirja sisustusuudised septembris: tähelepanu all on tekstiil ja graafiline disain 

Silverberry sai alguse asutaja enda vajadusest. Kuna lapsele polnud leida ökoloogiliselt puhast madratsit, siis sündis aasta tagasi firma, mis kannab oma tekstiilidega värskust, kargust ja looduslikkust, samuti kvaliteeti ja pisut ka luksust. Rootsi brändi Pappelina FIA tekike on tehtud orgaanilisest puuvillasest šenilllõngast ning sel on kahepidine muster ja puuvillane äär. silverberry.ee

Foto: murucraft.eu

MuRu Craft tegeleb trikotaažist Muhu-mustriliste disainrõivaste tootmisega, kus Muhu muster on toodud ülivingelt tänapäeva. Peamisteks toodeteks on disainkangast mütsid-sallid, kleidid, retuusid, spordiriided ning populaarsed tikandiga dresskleidid. murucraft.eu

Foto: muuni.ee

Muuni ehk minu uni on meie ajakirja juuninumbri kangelaste Merily ja Merten Lossi „koroonabeebi” ehk voodipesubränd, kust leiab mõnusates toonides satäänist voodipesu. Lisaks GOTS-sertifikaadiga käterätikud, 100% villane pleed, kapokitekid (kapokipuu kuparde villast) ja Eesti innovaatiline SleepAngel padi, mis on nii antibakteriaalne kui ka antiallergiline, puhastatav duši all või niiske lapiga. muuni.ee