Oot-Oot Studio disainer Marko Ala: diivanil võiks olla iseloomu, siis on see alati ihaldusväärne 

1 | Cosmo ehk teie üks esimesi diivaneid jõudis Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi kogusse. Mis tunde see tekitab?

2 | Inimesed vahetavad kodudes diivaneid tänapäeval mitte ainult kulumise pärast, vaid ka seepärast, et on tüdinenud. Mis te sellest arvate?

See on disainerile hea väljakutse. Tüdimus tuleb nii või naa, ega me ei saa selle vastu ilmtingimata võidelda, kuid on lahendusi, mis aitavad seda leevendada. Üks olulisemaid asju seejuures on loodushoid. Kui sul on anonüümne mööbel, ei ole disainerit, disaini lugu, brändi, ka mitte erilist ergonoomikat taga – oled ostnud selle odava hinnaga, mõeldes, et ah, käib küll esialgu –, siis sellest tüdinedes pole diivanil järelturgu. Keegi teine seda ka ei taha, eriti kasutatuna. Selline mööbel rändab jäätmejaama.

Meie mõte on kantud 1960ndate vintage-mööblist, mida armastame – kui su mööbel pole anonüümne, vaid kannab endas lugu, on hea disainiga – isegi kui sina sellest ära tüdined, siis on keegi teine, kelle jaoks on see ihaldusväärne. Meie Cosmo diivanid ringlevad müügikanalites – see on tunnustus, et toode peab vastu ja võib elada teist ja ka kolmandat ringi. Kui on hea disainiga diivan, väärib see ka renoveerimist.

3 | Kui pikk on diivanite kasutusiga?

Hea on paralleel tuua autodega – sul võib auto kesta viis aastat, aga ka 25. Sõltub läbisõidust. Asjad, mis liiguvad, kuluvad. Kui istud hommikust õhtuni diivanil ja veel magad ka seal peal, kulub see kiiremini. Hõõrdumist on rohkem, poroloon saab rohkem survet. Üldiselt on nii, et materjali vahest tuleb väga suur eluea võit. Odavad poroloonid hoiavad võib-olla paar aastat vormi ja siis vajuvad ära. Kvaliteetsem sisu läheb aja jooksul ehk veidi pehmemaks, aga vormist ära ei vaju. Kui diivan on hästi hoitud ja vastupidava kangaga, võib see kesta ka 10–15 aastat.