FOTOLUGU | Tulbimajas leiab iga väärt asi uue elu – prügimäeootel asjade hunnikust võib leida nii mõnegi aarde 

Lõuna-Eesti väikelinnas olevat head majad väga tahetud ja ka selle maja puhul olid Tulbid kolmandad, kes seda vaatama läksid. Enne, kui kaks esimest potentsiaalset ostjat eest ära kukkusid, jõudsid noored vahepeal juba ka käega lüüa. „Enamik Jõgeva majadest on viilkatusega, aga kuna maal on meil just selline maja, oskasin eelistada lamekatusega hoonet, mille planeeringut on palju lihtsam muuta,“ ütleb pereema Kärt Tulp (35) ja rõõmustab, et nad just niisuguse maja enda kasutusse said.