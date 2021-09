TEE ISE | Kodusisustajate lemmik – polsterdatud istepink 

Vanast lauast sai mugav polsterdustega pink esikusse! Foto: Robin Roots

Kui sisustusajakirjadest on silma jäänud uhke polsterdatud pink, siis tea, et seda saab lihtsalt ka ise meisterdada. Järgnevalt on teiselt ringilt pärit puidust laud saanud uue elu ja hingamise. Nipiraamatu koduloos polsterdas Tulpide pereema selle kunstnahaga ja lauast sai hoopis mugav esikupink, millele on kingi jalga pannes mõnus toetuda.