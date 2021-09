KELDER KORDA: väärt nõuanded, et juurikad säiliks üle talve

Korrasta riiuleid ja lisa vajadusel uusi! Foto: JORDACHE

Enne talve tulekut viiakse ikka saak keldrisse hoiule. Et see seal hästi vastu peaks, tasub enne uue laari sissevedu teha hoiuruumis kiire korrastustuur. Nüüd on viimane aeg kelder talveks korda teha.