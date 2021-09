TEE ISE | Kelmikas märkmetahvel, mis aitab kõik vajaliku meeles pidada 

Saagige korgid võimalikult ühepaksusteks seibideks. Kui palju neid teete, sõltub teie soovist ja peegli suurusest. Minu peeglil on peamiselt vahuveini pudelite korgid. Nende paksud otsad on toredad ja otstes on vahvad sümbolid, mis meenutavad õhtut hea sõbra seltsis.