KAUNID ÕITSEJAD AIAS: ilulaukude põnev ja keeruline maailm 

Hiidlauk - Allium giganteum Foto: Istockphoto

See on siiani üks populaarsemaid sorte. Tema kvaliteetsed sibulad on tugeva rusika suurused. Kui tahad teha pilkupüüdvat ja rikkalikku istutust, siis arvesta, et ruutmeerile mahub vaid 15 taime.



Kõige kõrgema dekoratiivse laugu 120sentimeetrise varre otsas ilutseb kõrguva laugu (Allium Macleanii) sordi ‘His Excellency’ tumeroosakaslilla 12–15 cm läbimõõduga tihe õisikupall. Kõige pilkupüüdvama tulemuse saavutamiseks istutage vähemalt 10–15 sibulat korraga 20 cm vahedega. Istutussügavuseks on selle sordi sibulatel samuti 20 cm.

Kõrguv Lauk - Allium Macleanii Foto: Istockphoto

Esimene õitseja kõrgete laukude hulgas on helelilla õiega hollandi lauk (Allium aflatunense) ’Purple Sensation’. 70–80 cm õisikuvarre otsas on umbes 10 cm läbimõõduga ühtlased pallikesed. See on meie aedades kõige enam levinud laugusort. Võrreldes eespoolmainitutega on tema sibulad väiksemad. Seetõttu on see sort ka kiirelt levinud ja paljunenud.

’Purple Sensationile’ on heaks paariliseks varrekas lauk, tuntud ka karvase laugu nime all (Allium stipitatum) 'Mount Everest'. Tema meetrikõrguste õisikuvarte otsas on 12–15 cm läbimõõduga valged pallikesed. Istutades need kaks sorti, koos saate pikalt õitseva ja pilkupüüdva peenra. Eelistab ikka päikeselist kuivemapoolset kasvukohta nagu suurem osa laukudest.

Schuberti laugu (Allium schubertii) õisik on nagu tulevärk. Värvi poolest jääb see liik tagasihoidlikumaks kui eelnevad. Tema poolemeetriste õisikuvarte otsas on viiekümne või enama haruline ligi 30 cm läbimõõduga ilutulestikku meenutav õisik. See on hinnatud lõikelill ja nii mõnigi kord leidnud kuivatatuna ja värvituna koha isegi jõulupuu otsas.