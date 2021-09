Niiduk on jälle katki? 10 enamlevinud viga, mis rikuvad niiduki ja murutaimed 

3. Suurem kogus niidetud muru jäetakse hapnema

Muru võib rikkuda ka see, kui suurem kogus niitmisjääke jäetakse lihtsalt kõdunema. See on eriti suur risk niiskemate ja vihmaste ilmadega, mil niitmisjäägid hakkavad kiiremini mädanema ning tekitavad murule kõdunenud laike.

Kui niidetud muru jäägid on murul selgelt nähtavad, siis tasub need kokku koguda, et need ei saaks muru kahjustada. Mädanev muru toodab ka rohkem huumust, mistõttu võib muru rohkem sammalduda.

4. Ei tunta oma muruniidukit ja selle võimeid

Niiduseadmed erinevad oma jõudluse poolest. Näiteks tavalisi muruniidukeid on kolme tüüpi: murukogujaga, väljaviskega või multšeriga. Multšeriga muruniidukid ei sobi väga pika muru niitmiseks – seda tüüpi masin ei jaksa suurt murumassi läbi hekseldada ja ummistub sageli, mis koormab aga niiduki mootorit. See on tüüpviga eriti maikuus, kui murukasv on üldjuhul väga kiire. Multšeriga muruniiduki omanikud peaksid niitma siis isegi sagedamini kui korra nädalas.

5. Eemaldatakse niiduki külge pandud kaitsed

See võib tunduda ebavajaliku soovitusena, kuid kahjuks on see võrdlemisi levinud praktika, et aiaseadmetelt eemaldatakse neile tootja poolt peale pandud kaitsmeid. Tasub teada, et need on seal alati põhjusega!