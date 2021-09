REKORDTASEMEL ELEKTRIHIND: mida teha, et hinnatõus kodueelarvest suurt tükki ei haukaks

Täna tõuseb elektrihind rekordtasemele, kuid eksperdid hoiatavad, et ega tulevikuski pole suurt keskmise hinna odavnemist oodata. Seega on nüüd viimane aeg oma elektritarbimise harjumused üle vaadata, et näha, kust kasu saaks lõigata.