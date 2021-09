Naistelehe kodunupud: muuda koduõhk ohutuks ja kaitse lemmikut ohtliku tõve eest 

Foto: unplash

Kodutandril on seekord palju uudised. Kas teadsid, et vingugaasiandur muutub nüüd kohustuslikuks palju enamates kodudes? Jälgi ka oma kutsa tervist ja vaksineeri ajakohaselt taas leviva ohtliku haiguse vastu. Pimedatel sügisõhtutel ära unusta helkurit, sest see võib päästa sinu elu.