Värvid aiavaasis - kuidas teha värvirikas sügisene istutus 

Praegu on aiandusärides hooaja lõpumüük ja taimi on võimalik soetada väga soodsa hinnaga. Sestap võiks traditsioonilisi sügistaimi kombineerida heitlehiste põõsastega, millega tekitame mitmerindelise istutuse. Nii valisingi sügisistutusele vertikaalset mõõdet andma Thunbergi kukerpuu sordi ’Rose Glow’, mille kaunid veinipunased ja kergelt hõbedase varjundiga lehed püsivad kuni külmadeni. Aiavaasis talvitumiseks on ta siiski veidi õrn, sest võib isegi maamullas külmematel talvedel kahjustusi saada, kuid soojas kohas suudab seevastu sügisel pikka aega silmailu pakkuda.