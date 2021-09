KAITSE OMA VARA! Viltune või haige puu ohustab kodu ja tervist 

Puude hooldusega tegeleva arboristi Heiki Hanso sõnul tuleks kinnistul arvestada sellega, et vahetu tänavaäärne haljastus võib olla nõrgem ja seega ka ohtlikum. „Kui trassil teostatakse kaevetöid, on väga tõenäoline, et vähesemal või suuremal määral saab kahjustada ka maa-alune puittaimede juurestik. Kui kaevetööde käigus saab puu juurestik ühelt poolt tugevalt kahjustada, suureneb ka tõenäosus, et tugeva tormiga puu vastu ei pea, mistõttu võib puu koos juurtega ennast maast lahti tirida,“ ütles Hanso.

Omaniku kohus

Gjensidige kindlustuse kahjukäsitluse osakonna juht Maarika Mürk soovitab koduomanikel perioodiliselt, aga eriti just sügiseste tuuliste ilmade eel üle vaadata ka oma kinnistul asuv kõrghaljastus. „Kuigi kindlustusandjad kõrghaljastuse olukorda kindlustamise hetkel ei kontrolli, on koduomanik kohustatud järgima hooldusnõudeid, mis kehtivad ka kinnistul olevale haljastusele. Kui tegemist võib olla ohtliku puuga, tuleb sellest teavitada vastavat linnaametnikku, kes ekspertiisi käigus otsustab, kuidas taimega edasi käituda,“ ütles Mürk.

Igal juhul soovitavad kindlustusandjad üle kontrollida, et kodukindlustuse lepingus oleks sees vastutuskindlustus, mis katab ootamatud kulud ka siis, kui kliendi kinnistul kasvav puu kahjustab naabri vara. Gjensidige esindaja sõnul ulatuvad 2021. aasta tormist ja puudest tekitatud kahjud juba enne sügisilmade saabumist üle 4000 euro.

Puud maha raiuma ei peagi

Heiki Hanso kogemuse põhjal on linnasisestele põlispuudele raieluba tihtipeale keeruline saada, kuid sellegipoolest vastutab kinnistu omanik oma kinnistul kasvavate puude eest, mistõttu tuleb lasta need üle kontrollida võimalike ohtude eest. „Kui puu on vajunud viltu või on kasvatanud suuri ja raskeid oksi, mis võivad olla varale või inimestele ohtlikud, ei ole vaja tihtipeale tervet puud maha võtta. Kui puu on terve, piisab tihti ka lõikusest, mis minimeerib puu tuuletakistust, aidates puul tuulele paremini vastu pidada. Kindlasti tuleb aga enne igasuguseid kõrghaljastustöid kooskõlastada oma tegevus kohaliku omavalitsusega,“ ütles Hanso.