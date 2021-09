Suvekodu turvaliselt talvituma! Nii väldid, et suvilast saab jääloss või kodutute varjupaik  

ERGO kindlustuse kahjukäsitleja Tuuli Kalbergi sõnul on aastate jooksul kogunenud väga palju näiteid suvilates aset leidnud juhtumitest, millest mõned esmapilgul lausa uskumatud või koomilisedki tunduvad. Suvilaomaniku jaoks on aga iga selline olukord tõsine, sest tihti avastatakse õnnetuste tagajärjed alles hiljem ja selleks hetkeks on kahju ulatus juba oluliselt suuremaks kasvanud, kui ta oleks olnud kohesel avastamisel. See on ka üks oluline nüanss, miks suvilat ei tohiks jätta väga pikaks perioodiks valveta või omapead.