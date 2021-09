Kevad algab sügisel ehk Kuidas istutada sibullilli 

LILLESIBULAD SÜGISEL MULDA: Alus kevadisele lilleilule pannakse just sügisel. Foto: Tanel Meos / Ekspress Meedia

Koolijütsidele on sügis uus algus, kuid looduse ilu näitab hääbumise märke. Tõeline aednik aga ei lase end sellest heidutada, sest ta teab, et alus kevadisele lilleilule pannakse just sügisel. Aia esimesed õitsejad tulevad sibullillede hulgast.