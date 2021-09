5 kõige enam esitatud küsimust ja vastust seoses kasutusloaga 

Miks seda vaja on?

Annus märgib, et see on kindlasti number üks küsimus, mida inimesed küsivad ning arutelud sel teemal on jätkuvalt tulised. Toome siinkohal välja 4 olulisemat põhjust, miks kasutusluba vajalik on:

1. Kasutusluba annab omanikule turvatunde. Kasutusluba tõendab, et hoone on ohutu ja seda on turvaline kasutada. Nimelt kinnitab kasutusluba maja tehno- ja elektrisüsteemide, kandekonstruktsioonide korrasolekut, samuti hoone vastavust tuleohutusnõuetele. Küttekolded ning hoone tuleohutus kontrollitakse üle enne kasutusloa väljastamist. Seda kõike kontrollivad vastavat pädevust omavad spetsialistid.

2. Kasutusloata hoone puhul ei pruugi kindlustus õnnetusjuhtumi puhul kahju korvata. Kui hoonel, millel peaks seaduse järgi kasutusluba olema, see puudub, võib kindlustus loobuda tulekahju või mõne muu õnnetuse korral kahju hüvitamisest. Seda põhjusel, et puudub kindlus, et maja tehnosüsteemid, konstruktsioonid ja küttekolded on turvalised ning nõuetele vastavad.

3. Kasutusluba tagab usaldusväärsuse panga ees. Kui mingil hetkel tekib soov kinnisvara osta või müüa, on kasutusluba väga vajalik dokument. Pank jälgib laenu andes, kas olemasoleval ehitisel on kasutusluba või kas ehitusjärgus elamul on ehitusluba. Mõlemal on sama eesmärk – tagada ehitiste ja ehituse ohutus ning nõuetele vastavus. Pangale annab see kindlustunde, et vara, mille vastu nad laenu annavad, on kindel tagatis.

4. Kinnisvara müüja jaoks kiirendab kasutusloa olemasolu oluliselt müügiprotsessi. Kui majal on dokumendid korras ning hoone on spetsialistide poolt turvaliseks tunnistatud, saab seda palju kergemini ja kiiremini müüa. Ka endal on süda rahul, kui on olemas teadmine, et ostjale antakse üle hoone, mis on igati tehniliselt korras.

Kellele kasutusluba siiski vaja on?