Viis ootamatut muutust, mida uue kodu ostmine kaasa toob 

Rahunemine

Kogukonna leidmine

Oma kogukonna leidmine on üks asi, mida enne selle kogemist ei oskagi võibolla hinnata. Ühtäkki elad sa aastaid samas kohas ja see polegi igav. Sul tekivad sidemed oma naabrite ja teiste lähikonna inimestega, kellega on sul mitmeid siduvaid teemasid. „Nii muutuvad piirkonna tänavate korrashoid ja üldine turvalisus olulisemaks, kui see üheski üürikorteri piirkonnas seni sinu jaoks on olnud. Sul tekivad oma lemmikpoed ja -kohvikud selles piirkonnas, mille müüjad ja teenindajad hakkad nägupidi ära tundma,“ loetleb Jasinski. Lapse kasvades saab oluliseks ka see, kui tähtis on tunda, kasvõi põgusalt, tema lasteaia- ja koolikaaslaste vanemaid, kellega laps ka vabal ajal rohkem läbi käib.

Võimalus luua unistuste kodu

Kui üürikorteris ei tohi naelagi seina lüüa, siis oma kodu omamine annab võimaluse see sisustada nii nagu see sulle meeldib. Ühtlasi tähendab see ka seda, et avastad nüüd enda jaoks sisustuspoed ja -ajakirjad. Polegi tähtis, kui palju sa neist tegelikult ostad või meeldima hakanud ideid ellu viid, oluline on hoopis nauding, mida unistades ja plaane tehes saad. Ja teadmine, et sa võid seda kõike teha, kui vaid tahad, ning kõik see, mida teed, jääb päriselt sulle.

Privaatsus