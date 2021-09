Riisuda või mitte – selles on küsimus 

Sügisesele lehtede riisumisele võib lihtsustatult läheneda nagu muruniitmisele – kui tegemist on esindusmuruga, eesaiaga, võiks selle pigem hoida hooldatu ja puhtaks riisutuna. Kui aga tegemist on kaugemate aiasoppide või metsaaiaga, siis ei pea seal piinlikku korda pidama ning lehtedest vabanemise võib rahulikult looduse hooleks jätta. Kõdunedes saab lehtedest jälle väärtuslik muld ja sel moel saame aiale ja puudele-põõsastele tagasi anda selle, mille nad on maast ära kasutanud.