HALB VÕI HEA: kas kuukinga võib kasvatada vees? 

Sellega, kas kuukingad ainult vette kasvama võib jätta, on nii ja naa. Kindel on see, et otse kasvupotist veeanumasse taime ümber paigutada ei tohiks, selgitab veebileht Gardenandgreenhouse.net. Kuna potis kasvab kuuking spetsiaalses puukoorest substraadis või samblas, siis otsese veekeskkonnaga pole juured harjunud ning lähevad vees lihtsalt mädanema. Vees kasvamiseks on taime aga täiesti võimalik kohandada. Seda näitab ka näiteks juuremädaniku tõttu juured kaotanud taimede uuesti juurutamine vees.