Tarbimisahelast priiks: nii ei pea sa kunagi uusi riideid ostma 

Vaata üle oma riidekapp. Teades täpselt, mis sul juba olemas on, pole karta, et tuled koju täpselt sama pluusi või kingadega, mis sind kordagi kandmata juba kapis ootab. Kui näed seal mõne asja, mis täiesti tuttuuena seisma on jäänud, siis leia sellel õnnelik uus kandja.