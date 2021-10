LEIAME LAHENDUSE: miks mu täiesti terve väljanägemisega toataim ei kasva? 

Taimedel kulub palju energiat uute lehtede ja võrsete kasvatamiseks. Isegi, kui nad päris puhkeseisundisse ei jää võivad nad mingil hetkel lihtsalt aeglasemalt kasvada. Sellisel juhul võibki areng jääda inimsilmale märkamatuks. Tee erinevatel ajahetkedel taimest pilti, et selle kasvamist jälgida – nii võid olla üllatunud, kui palju uusi lehti on märkamatult juurde kasvanud.

Aeglustunud võrsete ja lehtede kasv võib tähendada, et taim kasvatab parasjagu hoopis juurestikku. Selleks, et uurida, mis toimub poti sees tõmba taim õrnalt sealt välja. Juhul, kui näed heledaid juureotsi, siis võid olla kindle, et kogu taime energia on suunatud tugeva juurestiku kasvatamiseks. Aeg-ajalt võid sama moodi kontrollida ka neid taimi, mis mingil põhjusel õnnetud välja näevad. Nii saad teada, kas taimel on potis kitsaks jäänud, pinnases tegutsevad kahjurid või on liigsest niiskusest tekkinud juuremädanik.