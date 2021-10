Lainelistest betoonkividest on saanud üks soodsamaid katusematerjale Eestis 

Klassikalise 45° ja 170 m² viilkatusega eramajale võib lainelistest betoonkividest katus maksma minna suurusjärgus 3000–3500 €, millele lisandub paigaldustöö maksumus. Samas tuleb ka silmas pidada, et iga katuse hind sõltub selle suurusest, kujust ja keerukusest, sest lisaks reakivile on vaja eridetaile, lisatarvikuid ja turvatooteid.

Kivikatus on eestlaste seas katusematerjalide osas esimene emotsionaalne eelistus. Seda ilmselt põhjusel, et kivikatus näeb tõeliselt hea välja ja seda ka mitmete aastate möödudes.

BMI Monieri valikust on kaalult kergemal Aerloxi katusekivil ja Est-Stein Protectori kivi pinnal ka spetsiaalne polümeerne Protectori kaitsekiht, mis tagab vastupidavuse UV-kiirgusele; hoiab ära sambla teket ning hoolitseb, et katusekivi välimus säiliks pikalt värskena. Tänu sellele on katus ka praktiliselt hooldusvaba.