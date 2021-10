AIATARKUS | Tule hortensiate kaunisse ja põnevasse maailma  

Hortensiate maailm on kaunis ja põnev ning tihtipeale ongi just hortensiad viimased õitsvad põõsad meie aedades. Maailmas tuntakse sellest perekonnast umbes 75 liiki, kuid meil kasvatatakse enim puis- ja aedhortensiaid, samuti on viimastel aastatel populaarseks saanud suurelehelised hortensiad.