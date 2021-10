REMONT: Anna köögile värske ilme uue töötasapinnaga 

Kui köögimööbli töötasapind on inetuks läinud või ära väsinud, pole vaja tormata uut mööblit tellima, eriti kui kappide konstruktsioonid, uksed ja furnituurid on veel täiesti korralikud. Töötasapinna väljavahetamine on tunduvalt lihtsam ja soodsam, kui tihtilugu arvatakse.