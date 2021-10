OKTOOBER MÄRKSÕNADES: tee vahet metskitsel ja punahirvel, tagasta pakendid poodi ja ära unusta keerata kella.  

Nimetus: isasloom on sokk, emasloom kits ja alla aastane loom tall. Kaal: 25–30 kg Suurus: õlakõrgus 70–80 cm, kehapikkus 110–130 cm. Karv: suvel on punakas-, talvel hallikaspruun. Sarved: isasloomal on piigikujulised või kahe-kolmeharulised sarved. Saba: 2–4 cm, ümbrus valge

Nimetus: isasloom on pull, emasloom lehm, alla aastane loom vasikas, kaheaastane hirv on mullikas.

Kaal: 120–240 kg

Suurus: õlakõrgus 120–150 cm, kehapikkus kuni 230 cm.

Karv: suvel on roostekarva, talvel hallikaspruun, noortel loomadel on kasukal valged täpid.

Sarved: isasloomal on ühel sarvel viis või enam haru, sarved on ligi 70 cm pikad.

Saba: 12–19 cm, ümbrus valge