Sibulad kihiti potti ehk Õpi ära lasanjeistutus  

Sibullille-lasanje ehk lasanjeistutus võib esmapilgul küll imestust ja küsimusi tekitada, kuid sisuliselt on tegemist kihilise istutusega. See Kesk-Euroopast levima hakanud trend on jõudnud viimastel aastatel ka meie koduaedadesse ja avalikele haljasaladele.